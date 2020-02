Monopattini elettrici: ecco le nuove regole

Sono entrate in vigore le nuove regole per chi vuole guidare un monopattino elettrico.

Piano piano la situazione in merito alla guida dei monopattini elettrici si sta sempre più delineando. Questo non soltanto per gli adulti che li vogliono utilizzare come mezzo di spostamento quotidiano, ma anche per i più giovani attratti (come spesso accade) da questo genere di novità.

Sono ufficialmente arrivare le nuove direttive che regolamentano più da vicino quelli che sono i limiti e gli obblighi dei più giovani alla guida di questi mezzi. A seguire:

età minima 14 anni;

casco obbligatorio fino a 18 anni;

divieto di circolazione sulle strade extraurbane;

50 km/h di velocità massima sulle strade urbane.

In aggiunta a questo il governo ha voluto ribadire anche un altro aspetto valido per qualsiasi utilizzatore:

«i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw»

Le multe per chi non rispetta almeno una di queste nuove regole si aggira fra i 100 ed i 400 euro.