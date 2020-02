Apple Pencil 2 (seconda generazione): cosa fare quando non funziona

L’Apple Pencil 2 (seconda generazione) è la penna aggiuntiva per iPad Pro 2018. Non funziona? Vediamo come risolvere.

Utilizzando un iPad Pro come computer primario mi sono imbattuto spesso nelle problematiche di utilizzo della Apple Pencil di seconda generazione. La penna magica di Apple è uno strumento tanto potente quanto delicato che ci permette di avere a disposizione non poche funzionalità aggiuntive per il nostro tablet

A seguire trovate un elenco di operazioni da realizzare qualora abbiate problemi di connessione e/o funzionamento della vostra Pencil su iPad Pro.

Connessione Bluetooth

In primo luogo andare a verificare se l’abbinamento con il tablet sia avvenuto. Per farlo aprite l’applicazione Impostazioni ed all’interno della sezione Bluetooth andate a verificare che la Pencil di seconda generazione sia connessa in maniera attiva. Qualora così non fosse, prendete l’accessorio ed avvicinatelo o alla porta magnetica ed attendete l’inizio della ricarica.

Batteria scarica

Spesso, trattandosi di un prodotto che magari teniamo lì a disposizione ma non usiamo spesso, potremmo avere la batteria scarica. Per verificare il suo stato non c’è niente di più semplice nell’andare a verificare la percentuale di batteria residua direttamente dal widget dedicato.

Applicazioni

Sebbene ormai non debba più essere così, alcune applicazioni non sono ancora compatibili con la Apple Pencil. Di conseguenza sarà impossibile utilizzarla e quindi avere a disposizione un accessorio di puntamento in più per il nostro tablet.

Vari

Mi è capitato una volta che l’iPad Pro fosse collegato correttamente alla Pencil ma che essa non rispondesse nonostante fosse carica. Ho provato di tutto ma l’unica operazione che ha funzionato è stata quella che mi ha portato al riavvio del tablet.

Spento e riacceso l’iPad Pro la mia Apple Pencil di seconda generazione ha ripreso a funzionare correttamente senza il minimo problema.

Questi sono solamente alcuni dei piccoli trucchi che ho vi ho voluto segnalare se siete anche voi possessori di una Apple Pencil per iPad Pro. Fatemi sapere qui sotto nei commenti i vostri eventuali problemi aggiuntivi così da poterli risolvere assieme.

La guida è valida solamente per coloro che possiedono una Apple Pencil di seconda generazione originale di Apple. Non funzionano questi passaggi per prodotti di terze parti.

