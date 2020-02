Come trovare il codice ICCID di una SIM

In caso di portabilità verso un altro operatore, è necessario avere a disposizione l’ICCID della SIM card.

Avere a disposizione il proprio ICCID della SIM Card è fondamentale qualora fossimo intenzionati ad effettuare il passaggio del nostro numero di telefono verso un altro operatore.

Cos’è l’ICCID? Il codice ICCID (acronimo di Integrated Circuit Card ID) è un numero di 19 cifre (20 cifre nel caso degli operatori virtuali), divise in quattro gruppi, che permette agli operatori telefonici di identificare univocamente la scheda SIM.

Per trovare il codice ICCID abbiamo a disposizione tre metodi differenti.

1) Sulla SIM Card

Possiamo direttamente prendere le 19 cifre dalla parte superiore della SIM. Generalmente si trovano sotto il logo o nella posizione a sinistra di esso come mostrato nella fotografia sopra in alto.

Nel caso non abbiate la scheda fisica potreste anche utilizzare la parte in cui è inserita la SIMe che contiene il codice PIN e PUK associati. In questo caso potreste trovare le 19 cifre direttamente sotto ad un codice a barre e/o il numero di telefono della scheda.

2) Da uno smartphone Android

Paradossalmente su uno smartphone Android la procedura di individuazione del codice ICCID è più che mai semplice. Tramite l’applicazione SIM Card Info avremo la possibilità di avere tutti i dati necessari della scheda inserita nel nostro smartphone. Nel caso si tratti di un cellulare dual SIM fate bene attenzione a selezionare la scheda corretta.

3) Da un iPhone / iPad

Sui prodotti con iOS è invece leggermente più complicato ma non sarà prevista l’installazione di alcuna applicazione di terze parti. Seguite i seguenti passaggi:

Andare sulle Impostazioni dell’iPhone; Cliccare sulla voce Generali; Arrivati a questo punto, recarsi sulla voce Info; Effettuato il passaggio precedente, troverete il codice ICCID, il quale sarà accompagnato da una sequenza di numeri (8939).

Se siete arrivati a questo punto avrete tutto il necessario per effettuare la portabilità verso un altro operatore.