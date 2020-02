Come passare ad Iliad: portabilità ed attivazione della SIM

Come passare ad Iliad ed attivare la nuova SIM card con una promozione.

Iliad è uno degli operatori più evoluti a livello tecnologico sul mercato. Ben me ne vogliano le altre compagnie, ma l’operatore di nazionalità francese ha sbaragliato la concorrenza non soltanto per i prezzi bassi ma anche grazie ad una serie di tecnologie avanzate.

Per acquistare una SIM possiamo effettuare un ordine direttamente dal sito internet ed attendere successivamente la spedizione oppure recarti presso uno di Simbox sparsi per le varie città.

Una volta effettuato questo passaggio potrai decidere se tenere il numero assegnato alla scheda in questione oppure effettuare la portabilità da un altro operatore.

Richiedere la portabilità del tuo numero sulla nuova SIM Iliad è molto semplice:

puoi richiedere la portabilità del numero dall’attivazione della tua SIM; puoi richiedere la portabilità del numero su una SIM Iliad già attiva.

Portabilità in fase di attivazione

Dovrai inserire il tuo numero di telefono che vorrai portare in Iliad e scegliamo correttamente l’operatore di provenienza.

Leggi anche: Come trovare ICCID di una SIM

Copiamo per bene il codice ICCID di 19 cifre necessario per identificare il nostro numero di telefono.

Se ci interessa possiamo anche scegliere la data più comoda per la portabilità.

A questo punto potrai quindi trasferire il credito residuo verso la tua SIM Iliad:

Se scegli di attivare il servizio prima della scadenza del termine di 14 giorni previsto per il ripensamento la portabilità sarà avviata dopo la registrazione.

la portabilità sarà avviata dopo la registrazione. Se scegli di attivare il servizio dopo la scadenza del termine di 14 giorni previsto per il ripensamento la portabilità avverrà allo scadere dei 14 giorni.

Portabilità su SIM attiva

I passaggi sono abbastanza simili fra di loro. Prima di tutto però dovremo fare il login nella nostra area personale sul sito Iliad. Entriamo nella sezione La Mia Offerta ed entriamo nel menù Richiesta di portabilità.

Fatto questo dovrai inserire il tuo numero di telefono che vorrai portare in Iliad e scegliamo correttamente l’operatore di provenienza.

Leggi anche: Come trovare ICCID di una SIM

Copiamo per bene il codice ICCID di 19 cifre necessario per identificare il nostro numero di telefono e completiamo l’operazione.

Come attivare una SIM Iliad

Effettuiamo il login nella nostra area personale sul sito Iliad.

Spostiamoci nella sezione Attivazione della SIM. Inserisci il codice di 19 cifre che trovi sul cartoncino della SIM Iliad (si trova nell’angolo in basso a destra di quest’ultimo) e pigia sul bottone Attiva la mia SIM.

Tenete bene a mente che è valida un piccolo requisito. La portabilità del numero può essere effettuata solo in presenza di un’offerta attiva e intestata a persona fisica. Se richiedi la portabilità del tuo numero, la risoluzione del contratto relativo alla tua vecchia offerta avverrà automaticamente.