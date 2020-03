Free to Play alternativi per PC

Spesso l’elemento che accomuna i free to play è la troppa competitività, al contrario Tales of Escape e Deceit puntano solo al divertimento.

Ora che si è costretti a stare a casa si ha più tempo per fare molte cose, come giocare al computer. Per questo ho deciso di proporvi 2 giochi gratuiti da giocare insieme ai vostri amici online, fino a 6 giocatori, entrambi su Steam.

Recentemente sono stato ad una escape room vera e propria e l’ho trovata molto divertente, soprattutto perché l’ambientazione (nel mio caso, un carcere) era riprodotto molto fedelmente.

Lo scopo di Tales of Escape è proprio questo, giocare ad un escape room in compagnia ma online.

E’ un gioco VR, lo si vede della forma degli avatar (o mezzi busti), ma è possibile giocarlo anche normalmente con mouse e tastiera.

C’è una nota “negativa”, a parte la prima mappa, una miniera, le altre sono a pagamento, ma costano talmente poco che secondo me ne vale il prezzo.

Lo scopo naturalmente è quello di una classica escape room: uscire dalla stanza in un ora, con la possibilità di chiedere indirizzi, e raccogliere il premio per aver completato la stanza.

Vi assicuro che per uscire dalla prima escape room ci metterete almeno 50 minuti, senza utilizzare gli aiuti (ovviamente)!

Non tutti i free to play sono pay to win, ovvero esistono dei free to play veri e propri con cui ci si può divertire senza pensare minimamente ai soldi.



Il gioco è molto semplice: ad inizio partita si è tutti dei sopravvissuti che cercano di scappare dal luogo in cui si trovano. Tra i sopravvissuti si nascondono due infetti che hanno come unico scopo, uccidere tutti i veri sopravvissuti e ostacolare la fuga.

I sopravvissuti infetti possono diventare mutanti appena salta la corrente, alla fine del turno ritornano normali.

Naturalmente sta all giocatore recitare, un po’ come il gioco da tavola Lupus in Tabula.

In sostanza, questo gioco è talmente divertente che non capisco come mai nessuno in Italia ci giochi, infatti ora come ora conviene avere una squadra completa da 6 giocatori in partenza o giocare con sconosciuti nei server inglesi o cinesi.

Questi due giochi, insieme alla lettura, film e serie tv, contribuiscono a rendere le giornate molto meno noiose. L’importante è rimanere chiusi in casa.