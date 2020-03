Francia chiede il rinvio di Disney+

Negli ultimi giorni molte aziende hanno preso precauzioni limitando il bitrate sia per non far crollare la propria piattaforma ma anche per permettere agli utenti di lavorare, seguire le video-lezioni, e tutte le attività non ricreative.

Per questo motivo la Francia chiede il rinvio della piattaforma Disney+, attesissima dagli utenti dalla sua uscita ufficiale.

Tale richiesta è stata effettuata a da Stephane Richard, CEO di Orange (operatore telefonico francese), prendendo in considerazione le decine di milioni di connessioni registrate al momento del lancio negli Stati Uniti.