Arrivata la conferma: il debutto di Disney+ è rimandato in Francia, ma il quello in diversi Paesi rimane invariato.

Infatti dal 24 marzo i contenuti della piattaforma saranno fruibili ma con un utilizzo di banda ridotta del 25%, questo vuol dire una ci sarà una riduzione di qualità dello streaming.

L’azienda non esclude che il bitrate possa diminuire ulteriormente, in caso fosse necessario.

Correlati