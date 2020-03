PS5: l’SSD batterà la potenza di Xbox Series x

Ovviamente non si può non parlare del confronto fra Xbox Series X e PlayStation 5, la nuova generazione di console presentata la scorsa settimana da entrambe le aziende. Si è vociferato molto sulla differenza di prestazioni fra le due console con Microsoft che, secondo molti, la farebbe da padrone. Invece Sony ha puntato tutto su un SSD ultra veloce e prestante che, secondo molti, potrebbe risultare l’arma vincente per la casa nipponica. Ergo meno potenza ma più efficienza che, nel lungo periodo e non solo, potrebbero ancora una volta spingere gli utenti a scegliere la console marchiata Sony piuttosto che la controparte di Microsoft. Sarà cosi?

Correlati