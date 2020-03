Game of Thrones: maratona Sky dal 26 aprile

Volete recuperare tutte le stagioni di Game of Thrones?

Tutte le stagioni di GoT saranno disponibili sulla piattaforma Sky, on demand, Now Tv e anche con un canale apposito (canale 111) chiamato Sky Atlantic Il Trono di Spade, dal 26 marzo al 2 aprile.

Insomma, molte aziende metto in atto delle iniziative per superare questo difficile periodo in cui si deve rimanere a casa.