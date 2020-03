Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rimandate ed a confermarlo è stato il ministro giapponese Shinzo Abe congiuntamente al Comitato olimpico internazionale. Non c’è una nuova data di inizio della manifestazione. Più chiarezza invece su quella che sarà la data massima entro la quale non si vorrà andare: l’estate 2021. Tokyo quindi si impegna a mantenere i propri impegni ma fino ad un anno dal regolare svolgimento delle Olimpiadi, non oltre.

Correlati