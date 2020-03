Aperture sale cinema in Cina

In Cina l’emergenza Coronavirus sta piano piano abbassando e per iniziare ad assaporare un po’ di normalità sono state riaperte circa 700 sale in tutto il Paese (sono una piccolissima parte delle sale cinematografiche in tutto il paese).

Warner Bros ha annunciato che, per questa occasione, porterà nelle sale la versione restaurata 3D e 4K di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Non è l’unico film che collaborerà al rilancio del cinema in Cina, infatti verranno proiettati i 4 film degli Avengers, Inception, Interstellar, e Avatar.