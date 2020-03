Bill Gates: servono 6/10 settimane

L’ex CEO di Microsoft è tornato a parlare del Coronavirus dichiarando come le misure prese negli Stati Uniti potranno durare dalle sei alle dieci settimane. I primi risultati, sempre a detta del buon Bill, si potranno vedere fra circa 20 giorni e da lì si potrà iniziare a fare un punto della situazione più concreto. In conclusione, ammette che questa situazione servirà da lezione alla popolazione mondiale per combattere una prossima pandemia e non farsi trovare più impreparata come in questo caso.

