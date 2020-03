Sembra una barzelletta ma non è così credeteci. Ancora una volta è cambiata l’autocertificazione per gli spostamenti che bisogna esibire in questi giorni in caso di fermo da parte delle autorità locali. A comunicarlo è il capo della Polizia, Franco Gabrielli a SkyTG 24. Rimangono invece invariate le pesanti sanzioni per chi trasgredisce alle varie disposizioni locali. Fate attenzione.

Correlati