Il TGR Leonardo del 2015 non c’entra niente con il Coronavirus

Nelle ultime ore è impazzato un video riguardante un servizio del TGR Leonardo del 2015 riguardante un presunto Coronavirus. Sono tutte cavolate, senza mezzi giri di parole, poiché si tratta di un coronavirus differente e con nulla a che fare con l’attuale che sta devastando il mondo. Il servizio riporta uno studio della rivista Nature del novembre 2015 in cui si parlava di due virus, l’SHC014-COV (simile alla SARS) ed il SARS-COV (la SARS vera e propria. Ribadiamo, non c’è alcun legame con il nuovo virus oggi in commercio.

