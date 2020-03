Nel mondo del calcio italiano si è completamente fermi e questo potrebbe iniziare a causare non pochi problemi per alcuni sportivi. A farla da padrone in queste ore sono le parole del portiere del Cittadella, Paleari, che ha confermato come un taglio degli stipendi in Serie B possa essere un problema non da poco viste le cifre non paragonabili a quelle della Serie A. Si attendono maggiori sviluppi.

Correlati