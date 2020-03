PSG: una maglia celebrativa per gli ospedali

In una situazione che ancora in tanti stentano a credere, ecco una bella iniziativa dal mondo del calcio. Più precisamente questa volta parliamo del PSG, la squadra di Neymar, Verratti ed Mbappé fra gli altri, che ha deciso di realizzare una particolare maglia in collaborazione con Nike il cui intero incasso sarà devoluto a favore della lotta contro il Coronavirus. Insomma dopo le tante polemiche che stanno crescendo anche qui in Italia, una notizia legata al mondo del calcio che a modo suo fa piacere.

Correlati