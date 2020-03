Bagnaia vuole essere il nuovo Jorge Lorenzo

Pecco Bagnaia è fra i piloti più carichi per l’inizio della nuova stagione 2020 del Motomondiale che ancora tarda ad arrivare. Nella serata di ieri il pilota piemontese ha fatto sapere come quest’anno cerchi di fare il click che Jorge Lorenzo fece nella stagione 2018 dopo un primo anno, il 2017 in sella alla Ducati, non proprio esaltante.

