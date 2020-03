Arrivano delle belle, se così le possiamo definire, notizie per tutti gli italiani a seguito dell’emergenza legata al COVID-19. L’Arera ha confermato come dal mese di Aprile 2020 le bollette di luce e gas subiranno un calo del -18,3% (elettricità) e -13,5% (gas). Questo per via delle quotazioni in calo nel mercato delle materie prime ed una stabilità in quelli che vengono definiti come oneri generali.

