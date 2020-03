La Liga: il Barcellona taglia gli stipendi

Dopo una serie di “guerre” interne, ecco che il Barcellona ha ufficializzato il taglio degli stipendi per i propri tesserati. La decisione è retroattiva e parte dallo scorso 13 marzo con una data di scadenza ancora da decidere. Quando riprenderanno gli allenamenti, ripartiranno anche gli stipendi (giustamente). La decisione è arrivata dopo una serie di trattative con gli stessi giocatori che hanno inizialmente rifiutato quanto offerto dalla società. A nostro avviso ci saranno degli strascichi ulteriori che vedremo portarsi avanti per mesi e con da una parte il presidente Bartomeu e dall’altra Messi & Co.

Correlati