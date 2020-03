Record di ascolti per DOC – Nelle tue mani

Ieri sera sono andati in onda i primi due episodi di DOC – Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un primario che a causa di un “incidente” non ricorda più 12 anni della sua vita.

I primi due episodi presentano DOC come una serie molto curata, in particolare per le inquadrature, e con elementi che ricordano le serie ben più note (non è assolutamente un difetto).

Anche gli ascolti, circa 7,1 milioni con il 26% di sharing fanno assolutamente ben sperare.

Gli episodi possono essere rivisti su RaiPlay.