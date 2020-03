Yellow Mobile: il nuovo virtuale di riferimento basato su rete Vodafone?

Sta impazzando in Rete il nuovo operatore virtuale Yellow Mobile in arrivo nelle prossime settimane.

Sta per arrivare un altro operatore virtuale sul mercato italiano, parliamo di Yellow Mobile. Si tratta di un nuovo concorrente che potrebbe sbarcare ad ore sul nostro mercato e diventare, forse, il nuovo riferimento per il settore.

Parliamo infatti di un operatore che sarà in grado di offrire l’appoggio sulla rete di Vodafone, una delle migliori in Italia, con alcune limitazioni come ad esempio la velocità di navigazione ferma a 60 Mbps. Detto questo però sono interessanti le promozioni che sembrano arrivare e che, per la prima volta, riguardano anche la rete fissa di casa.

L’offerta mobile sarà così composta:

40GB di traffico dati;

minuti ed SMS illimitati;

4,99 euro/mese;

disponibile per chi proviene da TIM, WINDTRE, Iliad e tutti gli operatori virtuali.

Oppure:

100GB di traffico dati;

minuti ed SMS illimitati;

prezzo 8,99 euro/mese;

Disponibile per chi proviene da TIM, WINDTRE, Iliad e tutti gli operatori virtuali.

L’offerta relativa ad internet da rete fissa varrà solamente per le nuove attivazioni e comprenderà invece:

navigazione internet illimitato;

modem incluso, il modello è Huawei B311s;

prezzo 19,99 euro/mese;

velocità di navigazione sino a 60Mbps;

Permanenza minima di 12 mesi.

A nostro avviso sembra essere tutto molto interessante e con diverse prospettive che potrebbero anche segnare un bel passo per chi, vivendo fuori città, vorrebbe passare ad avere una connessione flat pur non avendo una fibra a disposizione.

Attendiamo l’arrivo ufficiale e non vediamo l’ora di provarlo sul campo come fatto con Very Mobile. Sarà il suo concorrente diretto insieme ad Iliad?