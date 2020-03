diAry, l’app che premia chi resta a casa

diAry, ovvero Digital Arianna, è una applicazione che premia chi rispetta il D.p.c.m, ovvero quelle persone che restano a casa.

Questo tempo è quantificato in WOM (Woth One Minute), e possono essere utilizzati come voucher / buoni per tutte quelle aziende che vorranno partecipare all’iniziativa.

Lo scopo di questa applicazione è molto più importante, mira a contrastare il Covid-19, rilevando automaticamente la posizione e gli spostamenti dell’utente (memorizzati localmente), grazie ai quali sarà possibile ricostruire i movimenti effettuati in caso di contagio.

L’applicazione sarà in grado anche di calcolare il tempo trascorso in un luogo, e sarà possibile etichettare tutti quei luoghi in cui ci si ferma per più di cinque minuti.

L’applicazione è una iniziativa dell’Università di Urbino, per maggiori informazioni e per registrarsi come beta tester potete consultare il sito ufficiali.