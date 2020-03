L’ultima grande follia della FA riguardo la Premier League 2019-20 potrebbe vedere un nuovo format non del tutto inedito. Si parla infatti di una possibile soluzione identica a quella che è lo stile della Coppa del Mondo con tutte le squadre in competizione, pochissimi stadi e circa 90 gare in un solo mese. L’idea è di partire dall’attuale classifica al fine di creare i vari gironi. Vedremo cosa ne penseranno le squadre se il procedimento passerà.

