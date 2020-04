Zoom è una delle app più utilizzate in questo periodo per effettuare video conferenze e video lezioni, e dato il periodo in cui ci troviamo, ha registrato numeri da record.

A causa di una falla nel software, alcune riunioni effettuate da utenti non Cinesi, sono state effettuate connettendosi ai server cinesi, cosa che non sarebbe dovuto accadere.

Zoom ha assicurato che l’impatto è stato molto limitato e che il problema riguardo l’errato indirizzamento dei dati è stato risolto.