Motomondiale: Mugello 2020 rinviato

Hanno ufficialmente rinviato il GP del Mugello 2020 a data da destinarsi. La decisione era nell’aria ed è arrivata a seguito di quanto sta accadendo nel mondo per via del COVID-19. Il GP id Barcellona, previsto per il 7 giugno prossimo cioè una settimana dopo il Mugello, era già stato posticipato. Seguiranno aggiornamenti.

