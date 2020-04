In un decreto, il Governo ha appena dichiarato la chiusura di tutti i porti italiani a seguito di quanto sta accadendo con la pandemia del Coronavirus. Essi non vengono ritenuti dei luoghi sicuri per accogliere i migranti in questo momento. La data di scadenza è fissata per il prossimo 31 luglio, fino ad allora non sarà possibile accogliere nessuno nel nostro Paese.

