Google Stadia Pro gratis per 2 mesi

Anche Google, per contrastare l’isolamento casalingo causato dal COVID-19 ha deciso di regalare 2 mesi di Google Stadia Pro.

Non è pi necessario acquistare l’hardware Stadia per accedere alla piattaforma, infatti basta entrare nel sito, registrarsi e scaricare l’applicazione per iOS o Android.

Per giocare bastano un mouse e una tastiera o un joypad USB.

I giochi gratuiti disponibili sono:

Destiny 2

Grid

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest

Serious Sam

Splitlings

Stacks on Stacks

Anche in questo caso, per evitare un sovraccarico della rete la risoluzione è limitata al Full HD (niente 4k).