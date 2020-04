Mourinho ed il solito caos

Josè Mourinho che fosse un po’ particolare lo sapevamo un po’ tutti, ma la sua trovata con i giocatori del Tottenham è stato il classico colpo da maestro. In barba alla quarantena forzata che si stava vivendo anche in UK, lo Special One si è ritrovato in un parco pubblico con alcuni suoi giocatori, un piccolo gruppo, per eseguire degli allenamenti specifici in aggiunta al lavoro singolo a cui tutti i tesserati sono sottoposti nelle rispettive case. Sono ovviamente arrivate le scuse dell’allenatore nei confronti della comunità in generale, ma noi non crediamo molto in questa sua redenzione 😊

