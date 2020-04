Apple e Google insieme per contrastare il COVID-19

Google e Apple uniscono le forze mettendo a disposizione i propri software per contenere la diffusione del COVID-19.

Il progetto in questione consiste nell’uso del bluetooth per aiutare i governi e le agenzie sanitarie a ridurre la diffusione del virus.

Nel frattempo in Italia siamo in attesa dell’app per il tracciamento dei contatti per monitorare i contagi del COVID-19.