Fleeceware, applicazioni truffa.

Da qualche mese si sente parlare di Fleeceware, un nuovo tipo di truffa che coinvolge l’AppStore.

La truffa consiste nel download di una app completamente gratuita ma con una richiesta di abbonamento di prova al lancio dell’app, la durata dell’abbonamento va da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 7.

Fin qui sembra tutto normale, ma la truffa consiste nella modalità in qui viene presentata l’app nell’AppStore e come si presenta la richiesta di abbonamento.

Infatti questo genere di app non hanno una descrizione dettagliata e non specifica da nessuna parte che l’app richieda i classici acquisiti aggiuntivi / in app.

Mentre la modalità di abbonamento è abbastanza aggressiva, infatti al primo avvio viene richiesto il consenso di pagamento spesso accertato da Face ID o Touch ID.

Soprattuto nel secondo caso è possibile pagare senza volerlo quando si ritorna alla Home di iPhone, premendo quindi il Touch ID.