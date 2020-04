Fate un favore a voi stessi, non leggete nulla riguardo al 5G se non fonti verificate. Stiamo leggendo tante di quelle castronerie, per non esser volgari, che la metà bastano. Smettete di pensare che il 5G sia il male assoluto e che sia legato alla pandemia che purtroppo stiamo vivendo. Lasciate perdere.

Articoli correlati: