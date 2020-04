Nelle Mappe di Apple saranno indicate le sedi di test COVID-19

Durante questa epidemia le mappe di Apple si sono dimostrate all’avanguardia mostrando i confini in cui la gente non poteva spostarsi, in particolare mi riferisco al primo decreto del DPCM quando la zona rossa comprendeva solo alcune province e la Lombardia.

Presto nell’app Mappe di Apple si potranno vedere tutte le sedi dei test del COVID-19.

Grazie ad un portale presente nel sito Apple, aziende e operatori sanitari possono registrarsi come sede di test COVID-19, dopo di che Apple verificherà la richiesta.