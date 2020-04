Sembra quasi scritto il futuro di Mauro Icardi ormai prossimo al trasferimento definitivo al PSG. La dirigenza transalpina ha confermato come sia al lavoro per riscattare il giocare dall’Inter, squadra con cui ha già iniziato i contatti. Che sia la meta finale del giocatore questo ancora non si sa, di certo però oggi Icardi sembra più un giocatore lontano da Milano che prossimo al rientro.

