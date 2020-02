Come passare ad ho. : portabilità ed attivazione della SIM

Come passare ad ho. ed attivare una nuova SIM con una promozione

ho. è un operatore virtuale offerto da Vodafone che, grazie alle sue offerte low-cost, vuole fronteggiare tutti gli altri operatori, in particolare Kena Mobile, operatore virtuale TIM e Iliad.

Per scegliere una promozione basta recarsi nel sito ufficiale di ho., cliccare sull’offerta e dopodiché si potrà richiedere la sim in due modi:

spedizione direttamente a casa con successiva attivazione tramite videochiamata ;

; prenotazione online e ritiro presso uno dei centri ho..

Come attivare una SIM ho.

Tramite l’applicazione, scaricabile da tutti gli store, vi è la possibilità di attivare la sim toccando l’apposito tasto in alto a destra. Fate bene attenzione a non inserire la sim ho. poiché non è ancora attiva e potrebbe erodervi il credito su di essa. Per procedere con l’attivazione basta inserire il codice ICCID della nuova sim marchia ho. nell’apposito menù che ci comparirà. Dopodiché, avendo ancora il vecchio numero, dovrete inserire l’ICCID della sim attualmente in uso.

Successivamente verranno richiesti i dati della carta d’identità che verranno confermati da un operatore tramite videochiamata (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 22:00 e sabato e domenica dalle 09:00 ale 20:00).

Infine dovrete confermare la procedura tramite il codice ricevuto via SMS al numero da voi indicato.

Portabilità del proprio numero

Al momento dell’acquisto presso un punto vendita è possibile richiedere la portabilità del proprio numero presentando un documento di identità, il codice fiscale e la SIM attualmente in uso.

Mentre, nel caso di un acquisto della sim già effettuato, è possibile procedere con la portabilità tramite l’app in qualsiasi momento, basta seguire questi semplici passaggi:

bisogna inserire la sim ho.;

inserire la sim ho.; configurare internet chiamando il 42113 ;

; Aprire il menu dell’applicazione e toccare il numero provvisorio ;

; toccare Accedi ed inserire il numero provvisorio;

seguire i passaggi per creare una password, necessaria per completare la registrazione;

Dopo aver effettuato l’accesso, aprire il menu e toccare Porta il mio numero in ho. ;

; Inserire il numero di telefono da portare in ho.;

Selezionare l’operatore di provenienza e la tipologia di contratto ;

Inserire il codice ICCID (19 cifre) della vecchia sim;

Accettare le condizioni;

Spuntare Richiedere il trasferimento del numero di telefono e Richiedo il trasferimento del credito ;

e ; Inserire il codice ricevuto via SMS.

Infine, la portabilità avverrà dopo circa 3 giorni lavorativi.