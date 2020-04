Yellow Mobile era un pesce d’aprile mal riuscito

Ci credevamo poco, ma Yellow mobile a modo suo ha fatto parlare di sé rivelandosi poi una farsa.

Quando abbiamo parlato di Yellow Mobile subito ci siamo confrontati con altri colleghi in maniera tale da capire meglio la situazione che si stava andando a creare. Il tutto puzzava non poco ed in molti avevano pensato ad una bella mossa pubblicitaria in concomitanza del 1 aprile, nota giornata di scherzi.

Personalmente sembrava troppo bello per essere vero ed in fatti così è stato. Yellow Mobile non esiste e non esisterà in futuro. Era tutta una mossa studiata ad hoc da qualcuno per mettere un po’ di pepe nel mondo mobile attuale.

Prima di tutto comunque complimenti a chi ha realizzato l’intera operazione. Davvero un ottimo lavoro sulla base comunque di quelle che sono state le ultime uscite nel settore come Very Mobile ed Ho Mobile. Stessi stili e stesse provocazioni pubblicitarie. Ottimo.

Per il resto va bene così. Era però impensabile che Vodafone, o chi per essa, potesse proporre una soluzione addirittura inferiore al suo operatore virtuale per eccellenza, Ho Mobile per l’appunto.